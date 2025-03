Arletti e Pulitanò (Fdi): 'Costruzione Hospice Fiorano, ritardi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Fate chiarezza sui tempi di realizzazione dell’Hospice Area Sud di Fiorano Modenese'. A chiederlo è Fratelli d’Italia con un’interrogazione a firma Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti.

'Nel luglio 2016 il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Ausl di Modena, ha avviato l'iter urbanistico per la realizzazione di un nuovo polo socio-assistenziale (Hospice), inserito in un più ampio progetto urbanistico destinato all'area di Spezzano. Il piano originario prevedeva la costruzione di un complesso scolastico comprendente una scuola primaria, una scuola dell’infanzia, una palestra e un centro di produzione pasti, su un'area complessiva di 15.000 metri quadrati situata nelle prime colline modenesi', spiegano Pulitanò e Arletti che ricordano come 'il primo termine dichiarato è già stato disatteso in quanto l'affidamento dell'appalto integrato è stato fatto il 27 dicembre 2024 e non prima dell'estate'.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta 'quando ci sarà la consegna della progettazione esecutiva, quando partiranno i lavori e se la consegna dell'opera rispetterà l'impegno della primavera 2027'.