Arletti (Fdi): 'Nuovo ospedale di Carpi, non si può aspettare'

'Sono anni che Carpi aspetta il nuovo ospedale, basti ricordare che era il 2019 quando la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha approvato l’avvio della progettazione della nuova struttura. Finalmente nel 2023 l’Assemblea Legislativa della Regione ha inserito il progetto del Nuovo Ospedale di Carpi nel Programma straordinario di investimenti in sanità e successivamente è stato affidato l’incarico per la redazione dell’Accordo Operativo e per i successivi frazionamenti delle aree destinate all’ospedale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandatario lo Studio dell’Architetto Carlo Santacroce di Bologna'. A parlare è Annalisa Arletti, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

'Il valore complessivo dell’incarico è di 84.015 euro (oltre IVA e oneri previdenziali) e prevede la redazione dell’Accordo Operativo necessario affinché il Comune di Carpi possa apporre il vincolo di pubblica utilità per l’esproprio, il frazionamento delle aree oggetto di acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, la consulenza tecnico-estimativa sulle indennità di esproprio, l’analisi del danno su eventuali compendi residui e le eventuali indennità aggiuntive - ha proseguito Arletti -. Come Fratelli d'Italia abbiamo sempre sostenuto e portato all'attenzione delle Istituzioni, l'importanza di dare ai cittadini di Carpi un ospedale adeguato, dal momento che quello esistente ha ormai fatto il suo tempo e non è più efficiente, questa è una circostanza grave che deve essere sanata al più presto. Per questo abbiamo deciso di interrogare la Regione, per accertarci che non venga perso tempo e che tutto stia procedendo nella giusta maniera'.

'Vorremmo quindi sapere quali criteri siano stati adottati per l’individuazione dei professionisti incaricati della progettazione e della realizzazione del nuovo Ospedale e quali siano i tempi previsti per la consegna del loro lavoro. Più nello specifico chiediamo quali siano le tempistiche previste per la realizzazione e la messa in funzione della nuova struttura. Sono poi previste eventuali fasi intermedie o aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto? Infine, sul piano economico, domandiamo quali siano le modalità di finanziamento dell’opera e se vi siano fondi già stanziati o ancora da reperire. Ci auguriamo che la sinistra che governa non perda ancora tempo e metta la realizzazione del Nuovo Ospedale di Carpi tra le priorità', ha concluso Arletti.