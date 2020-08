Arrestato ma già libero di rubare, nuovamente bloccato dai Carabinieri

Rubare rame. L'attività prevalente di un pregiudicato 52enne residente a Bazzano, ora arrestato dai Carabinieri di Serramazzoni, era questa. A marzo l'uomo era già stato arrestato per avere commesso un furto di rame ed in particolare di grondaie, nell'abitazione di un serramazzonese. Ma poco dopo l'individuo di nuovo libero, ci aveva riprovato, nella stessa casa. I Carabinieri lo attenzionavano da tempo fino a seguirlo in uno spostamento che lo ha portato a Borgo Panigale, in un ex cantiere Tav dove era presente ancora rame, in forma di bobina di cavi elettrici e tubi. Qui i militari lo hanno colto in flagranza di reato. La perquisizione sul suo veicolo e presso la propria abitazione ha permesso di sequestrare oltre 300 kg di rame che verrà presto restituito al legittimo proprietario. Nelle stesse perquisizioni sono emersi anche numerosi attrezzi da scasso. L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato.