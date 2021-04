Arresto a Sassuolo: spacciava al parco su bici rubata

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione, considerato che lo spacciatore colto in un parco del centro si Sassuolo, era in sella ad una mountain bike risultata rubata a Sassuolo il 3 aprile scorso. Sono queste le due accuse a carico di un 25 enne del Gambia, domiciliato nel comune di Sassuolo, e sorpreso in un parco pubblico con addosso tre panetti di hashish per complessivi 300 grammi ed in tasca 200 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, sequestrati dai militari insieme alla droga. L’arresto e’ avvenuto nel corso della notte, poco prima delle una, per cui i Carabinieri gli hanno contestato anche la violazione delle norme antiCOVID sulla mobilità.