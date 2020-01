Assalto supermercato, Bertolini: 'Come il far west, il PD nega realtà'

'E' come il far west, anzi peggio. Dopo il violento colpo al portavalori e alla guardie giurate, oggi un nuovo assalto armato in un supermercato in provincia di Modena. La criminalità dilaga, ma il Pd da sempre nega la realtà e non affronta il tema cruciale della sicurezza. Anzi con provvedimenti come lo svuota carceri e la depenalizzazione dei reati, introdotti dal Pd di Renzi, i problemi si aggravano. Dagli spacciatori seriali ai rapinatori seriali in Italia e a Modena i delinquenti scorazzano, consapevoli di farla franca e di non avere pene certe, anche se arrestati. Per questo è giusto considerare le elezioni regionali non solo come occasione per dare all'Emilia Romagna un governo migliore, ma anche per consegnare la lettera di sfratto ad un governo e ad un PD che, oltre a nascondere il proprio simbolo, continuano a nascondere l’emergenza sicurezza'.

Lo ha affermato Isabella Bertolini, candidata della Lega alle elezioni regionali per Modena e provincia