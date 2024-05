Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Sono orgoglioso di aver contributo a creare questo dialogo - afferma Stefano Corti - e di portare avanti con determinazione il mio impegno come rappresentante politico della montagna modenese”“C’è grande soddisfazione - sottolinea il candidato a Sindaco di Montecreto Maurizio Cadegiani e membro attivo del comitato - per la redazione di un progetto che riporta il nostro territorio al centro dell’attenzione dopo 40 anni di attesa”.“È stato fatto un ulteriore passo avanti - evidenzia il sindaco di Polinago Simona Magnani - ringraziamo per la disponibilità accordata che rimarca l’attenzione del Ministero per questi progetti strategici per l’intero Appennino”.“Con l’incontro di oggi - puntualizza Stefano Marchetti del Comitato Via Maestra - si avvia un percorso che potrebbe portarci alla realizzazione di un’opera vitale per il nostro territorio, frutto dell’impegno del comitato, dei sindaci e di tutti gli attori coinvolti che hanno saputo fare squadra per trasformare in realtà un sogno del Frignano”.“Credo fortemente in questo progetto - rimarca Stefania Tognarelli candidata a sindaco di Pievepelago - che creerà le condizioni per un rilancio a 360 gradi della nostra vallata”.“Dopo due anni di lavoro passiamo ora alla fase operativa - spiega il sindaco di Pavullo Venturelli - stiamo lavorando attivamente per concretizzare l’impegno portato avanti fin da subito per lo sviluppo della nostra montagna”.