'A nome di tutta la comunità modenese del Partito Democratico rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Caterina Bagni, appena nominata presidente di Atersir - queste le parole di Stefano Vaccari e Massimo Paradisi, rispettivamente segretario e responsabile Enti locali e politiche di area vasta del Pd della provincia di Modena -. Si tratta di un ruolo importante e strategico, che riguarda direttamente i territori e ha un impatto significativo su servizi essenziali per i cittadini. Per questo siamo certi che Caterina, da sempre sensibile, attenta e competente su questi temi, rappresenterà un grande valore aggiunto per l’ente, sia in virtù dell’esperienza in esso già maturata quando, da vicesindaco di Soliera, era stata coordinatrice del Consiglio locale di Modena, sia dei suoi precedenti ruoli'.