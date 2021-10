Atti persecutori sulla fidanzata e sul web mostrava un fucile: arresta

Non dovrà solo rispondere di atti persecutori a danno della propria ex fidanzata ma anche della detenzione illegale di un fucile artigianale con relative munizioni che deteneva illegalmente in casa e che imprudentemente mostrava in video sui social. E' così finito nei guai un uomo residente a Nonantola, arrestato dai Carabinieri della locale stazione su ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta del Pubblico Ministero.Durante l’esecuzione del provvedimento restrittivo, i Carabinieri hanno recuperato nel suo appartamento e sequestrato anche l’arma, una doppietta artigianale a cani esterni calibro 12, con canna tagliata e calcio modificato, con 14 cartucce cal. 12.