Attraversamento pericoloso, ad Altolà frazione in rivolta

'Ora basta, sono anni che chiediamo un intervento risolutivo per garantire la sicurezza per i pedoni che attraversano quel tratto di provinciale dove è presente una fermata del bus. Deve succedere una tragedia, perché qualcuno provveda? Stamattina ci siamo andati purtroppo, nuovamente, ancora vicino. E' necessario che chi di dovere ci ascolti e provveda'. La signora Giuseppina, residente ad Altolà, nel comune di San Cesario sul Panaro, vive da anni, ovvero da quando il figlio, ora maggiorenne, era alle elementari, con la preoccupazione per quel tratto di strada vicino a casa. Siamo sulla via per Spilamberto, altezza via Roversi. Una fermata del bus, su una linea utilizzata anche da diversi scolari e studenti, e un attraversamento pedonale a raso con strisce ormai consumate ma soprattutto non segnalato adeguatamente. La provinciale è trafficata, una colonna di auto e camion pressoché continua, già dalle prime ore del giorno. Per i pedoni, che scesi o in attesa dell'autobus attraversano la strada, è davvero pericoloso. Questa mattina l'ultimo episodio. Una donna ed un bambino si apprestano ad attraversare la strada per dirigersi verso la fermata del bus. Sono sulle strisce pedonali, praticamente invisibili soprattutto nell'oscurità della primissima mattina. Un'auto arriva veloce, ischiano di essere investiti. La donna capisce che il mezzo che sta arrivando non si fermerà e si butta all'indietro, cadendoe con lei il bambino. Entrambi illesi illesi, ma la paura è tanta: 'Qui le auto vanno veloci, pur se si tratta di una zona residenziale ma a peggiorare il grado di inciviltà c'e la scarsa visibilità dell'attraversamento pedonale. E' un problema che segnaliamo da anni al Comune chiedendo di installare un attraversamento con semaforo e ben segnalato. E' stato fatto sulla via Emilia, a Modena est e alla Cavazzona, perché non può essere fatto qui? Ci viene risposto che l'intervento non è facile perché bisogna raccordarsi con la provinci, che ha in gestione la strada, così come con Amo, Agenzia della mobilità. Ma non chiediamo chissà cosa. Se si parla di sicurezza questo è un intervento fondamentale, che non può più attendere'Sul caso è arrivato oggi in redazione la comunicazione che il locale Comitato Cave, ha presentato una richiesta al Comune per la predisposizione di un passaggio pedonale con semaforo e ben segnalato.