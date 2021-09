Auser Nonantola, iniezioni e servizi trasporto solo per chi ha Green Pass

Il servizio di trasporto presso le strutture ospedaliere e le terapie iniettorie gratuite fornite dall'Auser ora sono precluse a chi non ha il Green Pass. Succede a Modena. Su segnalazione di una lettrice, la quale lamentava il rifiuto alla somministrazione di una iniezione di routine da parte di un infermiere Auser in quanto, come paziente, non era in possesso del Green Pass, abbiamo contattato l'Auser provinciale. Il vicepresidente Maurizio Davolio al telefono ci ha confermato la disposizione data e valida in tutte le sedi Auser di Modena. 'A Nonantola grazie a un gruppo di infermieri volontari abbiamo attivito da tempo un servizio che consente ai cittadini di poter effetturare le iniezioni gratuitamente, ma nel rispetto della normativa vigente questo servizio è condizionato al possesso del Green Pass - spiega Davolio -. Stesso dicasi per il servizio di trasporto sociale agli ambulatori o alle strutture ospedaliere: anche in questo caso il servizio è rivolto solo a possessori di Green Pass'. Che la normativa vigente imponga questo vincolo ai pazienti per accedere a un servizio sanitario, se pur volontario e nel caso delle iniezioni gratuito, non è scontato. In realtà ricordiamo che per accedere al Pronto soccorso di Modena, ovviamente, non serve il Green Pass e nemmeno per effettuare visite o esami ambulatoriali.