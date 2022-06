Autismo: Sopra le righe e United Carpi insieme per dare un calcio alle disparità

Per un genitore avere un figlio affetto da autismo è qualcosa di complesso ed estremamente delicato. Gli ostacoli sono molteplici e non sempre si hanno le risposte che si stanno cercando. Sopra le Righe è un’organizzazione di volontariato del territorio carpigiano che da anni si fa ponte tra questo disturbo e una vita quanto possibile autonoma e dignitosa, fornendo alle famiglie interessate tutti gli strumenti necessari per una sana integrazione nella comunità.Da questo obiettivo, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e allacollaborazione della società sportiva United Carpi, è nato il progetto A-Typical, per una serie diattività ludico-formative poste a fornire agli utenti dell’associazione un’occasione di integrazione esocializzazione con coetanei neurotipici.A partire da sabato 21 maggio e sino al 15 luglio il progetto prenderà forma secondo due principaliiniziative. La prima avrà luogo in più appuntamenti presso la sede dello United Carpi che metterà adisposizione spazi e attrezzature per giornate dedicate ad attività multisport o ludiche, con ilcoinvolgimento del settore giovanile e la supervisione degli allenatori certificati della società.La seconda coinvolgerà i bambini all’interno della fattoria didattica Il Giglio di Limidi, un’esperienzaunica per avere un contatto diretto con gli animali presenti nella fattoria e apprendere la genuinatradizione della coltura dei prodotti agricoli.Con queste iniziative il progetto intende offrire, ai giovani affetti da disturbi dello spettro autistico, lapossibilità di sviluppare il proprio percorso verso una vita integrata e in sintonia con l’interacomunità.