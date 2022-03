Fiumalbo: scampati dal rogo dopo lo scontro

Nonostante il forte impatto frontale nessuno dei due conducenti ha riportato ferite e contusioni tali da impedirne l'uscita dai rispettivi mezzi e così entrambi, sono riusciti a mettersi in salvo da soli, prima che le fiamme potessero espandersi con conseguenze ben più gravi. Momenti di paura oggi pomeriggio sulla Strada Statale 12 in località Fenecchio di Fiumalbo. In quel tratto un auto e un fuoristrada sono entrate in collisione per cause ora al vaglio della Polizia Locale. Dai mezzi si genera un rogo che inizia ad avvolgere il vano motore espandendosi. Ma i due conducenti riescono a scendere. Danno l'allarme. I Vigili del Fuoco arginano le fiamme ed impediscono esplosioni. I due conducenti vengono raggiunti dall'ambulanza. Sul posto la Polizia Locale per deviare la circolazione sulla Statale chiusa al traffico.