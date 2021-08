Autori di sei furti e due rapine a Sassuolo: 4 in manette

Eseguiti questa mattina, 4 arresti. Tre nei confronti di soggetti di nazionalità magrebina e uno nei confronti di un italiano. Tutti accusati di concorso in rapina aggravata, tentato furto e furto aggravato. I quattro sarebbero responsabili di una serie di 6 furti e tentati furti commessi a Sassuolo in sequenza temporale che le articolate indagini dei Carabinieri della locale compagnia hanno permesso di ricostruire. Si parte dal 21 maggio con il furto consumato a bordo di un camion, per poi proseguire con il furto ai danni dell'esercizio commerciale denominato 'la mozzarella', il 22 maggio. Poi del furto con effrazione commesso il 19 giugno utilizzando un tombino, e del tentato furto ai danni della gelateria Il Pinguino.La banda è ritenuta responsabile anche del tentato furto avvenuto tre giorni dopo ai danni del negozio Clap e di quello del 29 luglio ai danni dei gestori di una macelleria di Sassuolo. Non solo furti, ma anche rapine. Due quelle contestate alla banda. Commesse il 13 giugno ai danni di un cittadino italiano minacciato con un coltello e il 6 luglio, ai danni di un cittadino magrebino che dopo essere stato picchiato è stato rapinato del proprio portafoglio. Nel corso dell'operazione uno dei sei indagati è stato arrestato a Cesena dove si era rifugiato dopo avere commesso la rapina del 6 luglio. Tutti gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Modena