Azione: 'Chiusura punti nascita in montagna: ora è emergenza per le mamme'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Ancora una volta siamo costretti a ringraziare il personale sanitario dell’emergenza-urgenza che, con professionalità e prontezza, è riuscito a gestire un parto in ambulanza, poi trasportando la madre al Policlinico di Modena senza complicazioni. Un episodio che, seppur a lieto fine, mette in luce una situazione ormai insostenibile per le donne che vivono in montagna. Le partorienti devono affrontare lunghi e difficoltosi viaggi su strade dissestate e con una viabilità compromessa, come dimostra anche la chiusura del Ponte dell’Estense'. A parlare è Stefania Cargioli, segretario provinciale di Azione Modena, dopo l'ultimo caso di parto in ambulanza.

'Dalla chiusura dei punti nascita si sono verificati numerosi casi di parti in ambulanza, spesso rocamboleschi. È evidente che le promesse di presa in carico e tutela delle partorienti non sono state mantenute. Serve con urgenza un tavolo di confronto con la Regione e tutte le forze politiche per affrontare questa emergenza in modo concreto, evitando di penalizzare ulteriormente le giovani coppie che scelgono di vivere e far crescere i propri figli in montagna - chiude Cargioli -. Azione chiede soluzioni immediate e strutturali: non possiamo continuare ad affidarci solo alla competenza e al coraggio degli operatori dell’emergenza. È una questione di sicurezza, dignità e giustizia territoriale'.