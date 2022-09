'Bacino irriguo di Altolà, sui fondi Pnrr sceso il silenzio'

'Bacino irriguo di Altolà. Sceso il silenzio sulla richiesta di fondi PNRR da oltre 4 milioni di euro. Se i soldi non dovessero arrivare che ne sarà del grande lago abbandonato? Meglio sarebbe trasformarlo in una un’area di interesse ambientale, attrezzata per la pesca, per attività ricreative e sportive'.A sollevare il tema sono i consiglieri di San Cesario Sabina Piccinini, Ivano Soli e Mirco Zanoli.'Il grande invaso con oltre un milione di metri cubi d’acqua, costato, tubazioni comprese, quasi 6 milioni di euro, era stato costruito dai cavatori per gli agricoltori, quale opera compensativa dei pesanti impatti delle escavazioni di ghiaia ad Altolà. Avrebbe dovuto servire 170 aziende agricole ed entrare in funzione nel 2008. Gli agricoltori invece continuano ad utilizzare l’acqua dei pozzi e come dar loro torto se le sponde franano, le tubature per la distribuzione dell’acqua sono ormai logore, se la scarsa pressione di consegna non consente di irrigare - continuano i consiglieri di San Cesario -.'Lo scorso marzo il Comune insieme al Consorzio Burana ha presentato un progetto per attingere ai finanziamenti del PNRR, oltre quattro milioni di euro, per risolvere i tanti problemi della grande opera, da molti ormai definito il “Mose sancesarese”. L’ingente richiesta di finanziamenti venne annunciata, con una certa enfasi, a metà giugno dal sindaco in Consiglio, la stessa sezione locale del Pd intervenne sollecitando il Ministero delle Politiche Agricole, la Regione e la Provincia affinchè valutassero positivamente ed al più presto la richiesta di finanziamenti. Oggi, a distanza di quasi sei mesi dalla presentazione del progetto, nessuno sa se i finanziamenti del PNRR siano arrivati. Silenzio assoluto da parte dell’Amministrazione, nonostante le nostre reiterate richieste. Se i soldi del PNRR non dovessero arrivare che ne sarà del bacino irriguo? Rimarrà un grande flop, un lago abbandonato che, nonostante una siccità da stato di emergenza, neppure questa estate è entrato in funzione. Meglio sarebbe trasformarlo in un’area di interesse ambientale, attrezzata per la pesca, per attività ricreative e sportive riconsegnandolo così ai cittadini, visto quanto l’hanno pagato - chiudono Piccinini, Soli e Zanoli -. L’Amministrazione pare però avere altri progetti: nell’ultimo Consiglio Comunale la maggioranza di centro sinistra ha ammesso che i cavatori potrebbero essere autorizzati a prelevare l’acqua dall’invaso per il mega frantoio previsto nelle vicinanze. Dopo la ghiaia, anche l’acqua. Più di così'.