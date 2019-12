Bagno di folla per Salvini a Pieve: 'Qui in montagna siete degli eroi'

Bagno di folla peraccolto poco fa in una palestra comunale stracolma (circa 1000 persone) a Pievepelago. L'ex ministro dell'Interno parlando dal palco ha promesso 'autonomia per la montagna, più potere ai Comuni sul fronte idrogeologico e l'eliminazione dei vincoli posti dalla Regione'. Sul palco con lui i parlamentari che ha stigmatizzato i vandalismi di ieri sera ) ee il consigliere regionale. Presenti tra gli altri anche il deputatoe la candidata alle Regionali. Assenteimpegnata in una diretta Tv su Rete Quattro.'Qui in montagna siete degli eroi: Grillo pensa al 5g mentre qui nemmeno il 2g avete, non sono neppure riuscito a fare una chiamata mentre salivo - ha detto ancora il leader della Lega -. La riapertura dei punti nascite è fondamentale, non deve essere una sfortuna nascere in montagna' - ha aggiunto ricordando la chiusura del punto nascita di Pavullo, ma anche di Borgotaro e Castelnovo Monti.

L'ex vicepremier ha poi toccato alcuni temi di stretta attualità: “Nelle ultime settimane nel nostro Paese hanno scioperato quasi tutte le categorie, dai benzinai, agli agricoltori, dai commercianti ai pescatori, sino agli studenti studenti, ed il governo cosa ha fatto? Ha rinviato sistematicamente ogni problema gli sia stato sottoposto. E così ha rinviato la tassa sulla plastica, quella sulle auto aziendali, quella sullo zucchero e così via: è ora di finirla con la “politica del rinvio” di questo Esecutivo. Il voto in Emilia-Romagna, avrà una ricaduta a livello nazionale: mancano 49 giorni alla data in cui potremo cambiare la storia di questa montagna e di questo Paese. Se il 26 gennaio vinceremo le elezioni, ovviamente torneremo a Pievepelago, ma verremo per parlare di ospedale, di Punto nascite, di strade e infrastrutture: verremo per parlare e risolvere i veri problemi di questo territorio”. “Per la prima volta, dopo 50 anni, ciascun voto può fare la differenza e consentirci di scrivere una nuova pagina di storia: perché questa volta, con la Lega al governo, cambieremo le cose” ha concluso il proprio intervento Salvini.

La serata in Appennino modenese di Salvini si completa con una doppia cena a Fiumalbo (ristorante Laghetto e Hotel Appennino), pernottamento a Fiumalbo e colazione a Pavullo domattina prima di ripartire.