Ballottaggio a Mirandola, il Pd ottimista: 'Siamo la prima lista'

'La nostra squadra di candidati ha avuto risultati importanti, a partire dai giovani, donne, frazioni, insomma tutti hanno composto una lista di persone eccezionali, che assieme agli candidati della coalizione Patto per il Futuro di Mirandola, stanno facendo un grandissimo lavoro dentro alla nostra comunità.

Mi preme ringraziare chi in maniera silente, continua, costante, quotidiana, perseverante, ha consentito di mettere il primo fondamentale tassello per riprenderci il futuro di Mirandola aiutando e collaborando attivamente a tutti livelli per sostenere il nostro candidato sindaco Carlo Bassoli e la visione aperta e innovativa della nostra città che proponiamo. Abbiamo fatto una operazione straordinaria: ora ci attende il secondo tempo di una partita nella quale si confronteranno idee che non sono affatto neutre o indifferenti fra loro, e le loro differenze significative saranno il perno della scelta importantissima che siamo chiamati a fare il 23 e il 24 giugno prossimo. Continueremo a coinvolgere e incontrare i nostri concittadini parlando delle nostre proposte e della nostra visione di futuro per la comunità e il territorio: la visione di Carlo e di tutti noi è per una Mirandola aperta, accogliente, innovativa, coraggiosa, moderna e ambiziosa, per sé e per il territorio'.