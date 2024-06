Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una parte della giunta era già nota: Giorgio Siena vicesindaco con deleghe alla cultura, alla fusione e all’istruzione superiore in linea con il nostro programma di lotta alla dispersione scolastica; Stefano Toscani con deleghe alla Salute e allo Sport - afferma Bassoli -. Per continuare sul piano della concretezza e senza mai perder di vista il nostro progetto comune abbiamo individuato due donne: Carla Cremaschi ed Elisa Golinelli come componenti della giunta. Carla Cremaschi, forte della stima di cui gode nel settore commerciale e nel centro storico per le esperienze sviluppate in passato sarà Assessore con deleghe al commercio, artigianato, Città Storica e promozione del territorio. Elisa Golinelli, docente della Scuola Media Montanari, autrice di libri scolastici e formatrice si occuperà di istruzione e servizi sociali. Entrambe sono alla prima esperienza amministrativa, sono persone autonome e indipendenti desiderose di cominciare presto mettendosi a disposizione dei cittadini degli operatori economici, dei giovani e delle famiglie'.