Ballottaggio Mirandola, sindacati cancellano incontro. E Bassoli non accetta nuovo invito dei giornali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. I sindacati stessi lo hanno comunicato ai diretti interessati stamattina. Alla luce dell'annullamento dell'unico momento di confronto pubblico tra i due contendenti, i quotidiani La Pressa e Sul Panaro hanno replicato l'invito a un dibattito pubblico per lo stesso giorno alla stessa ora. Del resto Bassoli aveva rifiutato il nostro primo invito affermando che 'avremo già un confronto mercoledì mattina e l’agenda è già completa'.Oggi abbiamo dunque scritto nuovamente ai due contendenti. 'Alla luce della notizia dell’annullamento dell’incontro di mercoledì mattina coi due candidati sindaco coi sindacati Cgil e Cisl riproponiamo l’invito a Carlo Bassoli e Letizia Budri al dibattito con La Pressa e Sul Panaro alla stessa ora (9.

30) e nello stesso luogo (sala consigliare del Comune di Mirandola), moderato dai sottoscritti Antonella Cardone e Giuseppe Leonelli, in modo da non sovrapporre la data con altri Vostri appuntamenti, come fatto rilevare in prima battuta dal candidato Bassoli. Sperando nell’accoglimento di questo nuovo invito, attendiamo risposta della quale - anche in questo caso - daremo conto a lettori ed elettori

'.Alla nostra richiesta ha replicato nuovamente Letizia Budri acconsentendo all'incontro: 'Buongiorno, riconfermo la mia piena disponibilità. Grazie'.Da Bassoli invece al momento non è giunta alcuna risposta.Ad oggi dunque - salvo risposte nella giornata di domani - ai mirandolesi verrà negato un confronto pubblico tra i due candidati al ballottaggio per indisponibilità di Carlo Bassoli.