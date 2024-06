Ballottaggio Nonantola, Baccolini: 'Uniti contro le destre'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ringrazio quindi le liste Futuro Adesso e Nonantola Progetto 2030 a cominciare dai loro elettori per il sostegno che vorranno offrire votando la sottoscritta al ballottaggio, non soltanto per fermare una destra trainata da Fratelli d’Italia - con poche idee per il paese e ancor meno competenze per governarlo e, in certi esponenti, pericolose derive fasciste e razziste – ma soprattutto perché i nostri programmi sono accomunati nei valori fondamentali e potranno costituire una buona base di dialogo per i prossimi cinque anni.

Sappiamo che le fratture che si sono aperte nel centrosinistra negli ultimi anni non possono essere ricomposte senza sforzi: abbiamo la volontà di lavorarci, guardando al futuro di Nonantola, allo sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente, ai servizi (sociali e sanitari, scolastici, culturali), alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Sarà un lavoro proficuo se sapremo ripartire dalla valorizzazione delle vicinanze piuttosto che dalla sottolineatura delle differenze, dove nessuno sarà una 'comparsa' ma attore principale di un confronto capace di esprimersi in una sintesi unitaria. Il mio impegno, su questa direttrice, non mancherà' - chiude Baccolini.