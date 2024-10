'Bando regionale per gli hub commerciali: a Pavullo occasione persa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oltre ai grandi centri, Modena e Carpi ma anche Formigine, ora festeggiano i comuni di Fiorano Modenese, Concordia sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, Pievepelago e Fiumalbo i cui studi verranno finanziati: chi ha creduto, senza la classica miopia, che qualcosa da fare nel proprio comune ci fosse.

Si sarebbe potuto puntare su un progetto che valorizzasse concretamente la funzione della prossimità del commercio di vicinato e delle botteghe artigiane, in difficoltà anche a causa di aperture indiscriminate di strutture commerciali: Pavullo è per morfologia un paese che ruota attorno al suo centro storico, quella Via Giardini che subisce passiva molte chiusure, basti notare l’addio, dopo 90 anni, del fu Banco San geminiamo, e che ha al suo interno più punti critici: Piazza Borelli, che già in campagna elettorale 2021 avevo sottolineato come necessitante di un restyling, o Via Mercato che fatica a trovare una propria identità - chiude Galloni -. Un’occasione persa per finanziare un costosi progetto e che, anche con l’aiuto di sponsors o club di servizio come i sempre presenti Rotary o Lions, avrebbe poi potuto vedere la luce. Immagino già le arringhe a difesa della scelta della Giunta: ma la verità è che sono mancati spirito di iniziativa e ingegno'.