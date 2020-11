Bargi (Lega): 'Focolaio Cra Quadrifoglio, protocolli non applicati?'

“Ci sono stati errori nell’attuazione dei protocolli di accesso dei visitatori o nella gestione delle strutture per anziani che giustificano la presenza di nuovi focolai all’interno di alcune strutture per anziani nella Provincia di Modena?”

Lo chiede il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, alla luce del blitz del Nas di Parma e dei carabinieri della compagnia di Carpi che hanno eseguito un accesso ispettivo presso la Cra 'Quadrifoglio' gestita dalla cooperativa Domus, acquisendo documentazione sanitaria relativa ai vari decessi e positività al Covid. Stando ai dati di 4 giorni fa la situazione della Cra 'Il Quadrifoglio' vede la presenza di 36 positivi tra gli operatori e 53 tra gli ospiti. Si sono verificati quattro decessi.

“Oggi come oggi ci troviamo a fronteggiare una situazione diversa da quella di febbraio-marzo, che non sta determinando un’emergenza sanitaria. Ciò nonostante – sottolinea il consigliere della Lega – occorre continuare a intensificare gli sforzi di lotta e prevenzione, soprattutto nelle case di riposo e strutture residenziali per anziani. La Giunta Regionale ha annunciato l’utilizzo dei test rapidi da effettuare direttamente in struttura per i visitatori entro la prima metà del mese di Novembre. Ma a differenza del periodo primaverile – ricorda Bargi – non sussiste, o quantomeno non risulta sussistere agli scriventi, il tema della mancanza dei dispositivi di protezione individuali per gli operatori delle strutture; inoltre, i locali sono stati riprogettati attuando rigidi protocolli igienico-sanitari al fine di tutelare tutti le persone presenti”.

Ecco perché, insieme ai consiglieri regionali della Lega Delmonte e Catellani, Bargi chiede alla Giunta Bonaccini di chiarire cosa non abbia funzionato a livello di prevenzione, dal momento che “a partire dalla metà del mese di ottobre gran parte delle residenze per anziani, Case di Riposo e strutture sanitarie per anziani sul territorio regionale avevano chiuso l’accesso ai visitatori dei pazienti a causa dell’evolversi della curva dei contagi, al fine di evitare, forse, l’ascesa del virus Covid-19 vista nei mesi di Marzo e Aprile” concludono i leghisti.