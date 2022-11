Bassa modenese: è caccia grossa al cinghiale 'aggressore'

Sono in azione da ieri pomeriggio, giovedì 10 novembre, le pattuglie della polizia provinciale di Modena nella zona della bassa modenese, per la ricerca e il contenimento del cinghiale che ha attaccato un uomo a San Giovanni del Dosso, comune del mantovano che confina con quelli della bassa modenese di Concordia e Mirandola, caricandolo e mordendolo.L’azione è eseguita in stretto coordinamento con la polizia provinciale di Mantova e vede impegnate due pattuglie di agenti e il nucleo di controllo faunistico degli ungulati, che stanno compiendo azioni di monitoraggio anche in queste ore, alla ricerca di eventuali tracce dell’animale anche nel territorio modenese.Gli agenti raccomandano la massima prudenza e invitano a segnalare avvistamenti sospetti di cinghiali in zona.