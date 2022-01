Bastiglia, 8 anni fa l'ondata di acqua e fango che distrusse il paese

'Otto anni sono passati, ma quella tragedia ci ha scavato dentro e il ricordo è vivo in noi'. Il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri ricorda il dramma della alluvione del 2014 che mandò sott'acqua l'intero Comune di Bastiglia e buona parte del Comune di Bomporto. In quella marea di acqua e fango perse la vita Oberdan Salvioli nel tentativo di aiutare altri cittadini in difficoltà.Sono passati otto anni da un dramma che resterà indelebile nella memoria di chi nella ondata fuoriuscita dalla rottura dell'argine del Secchia perse auto, mobili, fotografie e ricordi di una vita. E da allora, per chi vive nei Comuni che si affacciano sul Secchia, la paura a ogni piena resta e si fa più viva. Una paura rivissuta tal quale a Nonantola poco più di un anno fa, il 6 dicembre 2020, quando l'alluvione colpì parte del paese.