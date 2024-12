Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'evento si terrà venerdì 6 dicembre a partire dalle 17 in Piazza Repubblica, offrendo un programma ricco di iniziative. Promosso dal Comune di Bastiglia con la partecipazione attiva dei genitori e delle associazioni locali, il pomeriggio sarà animato da bancarelle natalizie, una deliziosa merenda offerta dalla Croce Blu di Bastiglia e dall’Associazione La Clessidra, oltre a momenti di animazione e puro divertimento, come la Baby Dance che farà ballare i più piccoli.Tra le attività proposte nel pomeriggio di festa, anche il laboratorio “Magiche Lanterne”, curato dal Ceas Associato di Nonantola, che invita bambine e bambini a creare lanterne decorative utilizzando materiali naturali e di recupero. Un’attività che non solo accende la fantasia, ma promuove anche il rispetto per l’ambiente, regalando idee originali da appendere o usare come centrotavola, per decorare la casa durante le festività in modo del tutto sostenibile.