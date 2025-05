Bastiglia, amministratori dell'Unione del Sorbara in visita al Parlamento Europeo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Bruxelles, 21 e 22 maggio, una delegazione di undici amministratori dell'Unione del Sorbara tra sindaci e assessori, sarà in visita ufficiale al Parlamento Europeo per un confronto diretto con le istituzioni europee. Ad accompagnarli sarà Davide Verrone, assessore alle Politiche Comunitarie del Comune di Bastiglia.

Nello specifico, a partire per l'Europa il 21 maggio saranno: dal Comune di Bastiglia la vice sindaca Patrizia Gambi e gli assessori Giulia Mennuti e Marcello Mandrioli; da Bomporto, la sindaca Tania Meschiari, le vice sindaca Ilaria Malavasi e l'assessore Vittorio Leo; dal Comune di Nonantola il vice sindaco Massimo Po; da Castelfranco Emilia l'assessore Luca Cristoni; dal Comune di Ravarino l'assessora Lucia Pinca e il consigliere Francesco Liberti e dal Comune di San Cesario sul Panaro il consigliere Lorenzo Melli.

Durante i due giorni di visita, i rappresentanti locali parteciperanno a un incontro con l'eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini, già vice presidente regionale, e con la Delegazione della Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale e promuovere un proficuo scambio di informazioni. Gli Amministratori avranno inoltre l’opportunità di assistere a una sessione plenaria del Parlamento Europeo, approfondendo così il funzionamento dei processi decisionali dell'Unione.

“Si tratta di un'opportunità fondamentale per costruire relazioni dirette con Bruxelles”, ha dichiarato Verrone, “Uno dei punti del nostro programma elettorale riguarda proprio la creazione di reti e contatti con l'Unione Europea, che offre strumenti e risorse strategiche per lo sviluppo locale e il benessere dei nostri cittadini”.Tra le iniziative promosse dall'assessore Verrone rientra anche l’adesione del Comune di Bastiglia, ratificata il 18 marzo scorso, alla rete europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, un progetto promosso dalla Commissione Europea in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Rete europea dei consiglieri regionali e locali.“Questa visita rappresenta un primo passo concreto verso un legame più stretto con le istituzioni europee', ha concluso Verrone. 'Vogliamo creare nuove occasioni di confronto e informazione per i cittadini, promuovendo incontri sul futuro dell'Unione e sulle tematiche di interesse per la nostra comunità”.