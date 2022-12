Bastiglia, ancora aperto bando per gestire il Museo Civiltà contadina

Manca poco mese di un mese alla chiusura del bando per la gestione del Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia , rivolto a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.'Il Museo della Civiltà Contadina – spiega Elena Amaduzzi, assessore alla Cultura del Comune di Bastiglia – è una grande ricchezza per il nostro territorio, un luogo di memoria delle nostre tradizioni e delle nostre radici, che abbiamo riqualificato grazie all’importante lavoro di progettazione museografica e al nuovo allestimento curato dal Museo Civico di Modena. L’idea è di trovare un gestore in grado di valorizzare il Museo e farlo diventare un luogo non solo di cultura, ma anche di aggregazione e condivisione'.La convenzione, di durata biennale, prevede tutte le attività inerenti il MUC e l’annesso padiglione delle macchine agricole, dalla gestione delle aperture e delle chiusure all’accoglienza e l’orientamento dei visitatori, dalla vigilanza agli interventi per rendere il percorso museale fruibile al pubblico, anche attraverso dispositivi multimediali, fino all’organizzazione delle visite guidate per le scuole e la distribuzione del materiale informativo.L’avviso pubblico scadrà alle 12.30 del 16 gennaio ed è disponibile sul sito del Comune di Bastiglia, insieme all’istanza di partecipazione e allo schema di convenzione.