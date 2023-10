Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Questa mattina improvvisamente sono stato avvicinato da un uomo dall'accento straniero che mi ha chiesto del denaro. Io non avevo con me soldi, ho offerto di consegnare una catetina d'argento che ho al collo era l'unica cosa di un minimo valore che avevo, ma non è stato sufficiente a fermarlo.Reclamava denaro dicendo di dover acquistare della birra e dopo poco da un cespuglio si è palesato un altro uomo, sempre dall'accento straniero. Era buio, non sono riuscito a vederli bene in viso perchè era buio, ma mi sono parsi entrambi nordafricani. A quel punto uno mi ha bloccato le braccia dietro la schiena e l'altro ha iniziato a toccarmi ovunque per cercare il portafoglio. Non trovando nulla uno dei due ha iniziato a colpirmi violentemente con calci nella schiena, alle gambe e sulla pancia. Mi hanno strappato la maglia che avevo addosso continuando a gridare. Non contenti hanno preso a calci anche il cagnolino. Solo a quel punto, dopo avermi picchiato ripetutamente, si sono allontanati in direzione della scuola'.Renzo Maestrello questa mattina si è recato alla caserma dei carabinieri di Bomporto per la denuncia che verrà formalizzata nella giornata di domani. 'Ho male ovunque, alle gambe, alle braccia e alla schiena. Episodi simili sono lo specchio di un piccolo paese abbandonato a se stesso - afferma -. L'incuria e il degrado dominano incontrastati, dalla finestra di casa mia vedo quotidinamente gruppi di stranieri bere e urinare la sera dietro al municipio. Al calare del sole le uniche persone che si incontrano non parlano italiano. Purtroppo è un dato di fatto: a Bastiglia alcuni parchi sono stati trasformati in lattrine a cielo aperto. Così non si può continuare'.