Bastiglia: auto esce di strada, si schianta contro un albero e prende fuoco

Una Fiat Punto completamente distrutta dalle fiamme. Allarme questa notte alle ore 4:45 in via Attiraglio, a Bastiglia. Per cause da accertare da parte di Vigili del Fuoco e Carabinieri il mezzo è uscito di strada andandosi a schiantare contro un albero e prendendo fuoco. L'arrivo dei pompieri ha consentito di limitare il rogo ad una sola auto, evitando il propagarsi delle fiamme ad altri mezzi vicini alle abitazioni e agli alberi nelle immediate vicinanze. Non si registrano feriti.