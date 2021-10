Bastiglia, Avis in lutto: è morta Gianna Martinelli Dotti

Lutto nel mondo del volontariato di Bastiglia. E' morta oggi a 84 anni Gianna Martinelli Dotti, anima storica dell'Avis bastigliese che per decenni ha guidato a fianco dell'inseparabile Giancarlo Martinelli, deceduto tre anni fa . 'È con estremo cordoglio, che ci uniamo al dolore della famiglia Martinelli Dotti per la scomparsa della nostra amatissima Gianna - scrive l'Avis locale -. Quella che è stata per tutti noi un punto saldo e fondamentale della nostra associazione. Ti vogliamo ricordare così, sempre al tavolo della Presidenza delle nostre assemblee e nella nostra sede. Ti vogliamo immaginare ora, di nuovo al fianco del tuo amatissimo Gian Carlo. Ci mancherai'.'Cara Gianna sei stata un bellissimo esempio di cosa voglia dire mettersi a servizio della comunità' - il commento del sindaco Francesca Silvestri.

