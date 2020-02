Bastiglia, banda del flessibile fa irruzione in casa in pieno giorno

Ancora allarme sicurezza a Bastiglia, dopo il devastante colpo al bancomat Bper di via Canaletto di sabato scorso e i ripetuti furti in abitazione e aziende. In azione ieri la banda del flessibile che negli ultimi mesi ha messo a segno decine di colpi in tutta la provincia di Modena. Nel pomeriggio i ladri sono entrati in una villetta in via Borsara 7 e, in pieno giorno, hanno aperto col flessibile la cassaforte dopo aver messo a soqquadro la casa.'Ero uscita come sempre per andare al lavoro dopo pranzo - spiega la padrona di casa, Manuela Andreoli - e mio figlio è entrato in casa a metà pomeriggio. In quelle poche ore i ladri sono entrati e hanno rovistato ovunque, solo il caso ha fatto sì che mio figlio non entrasse in quel lasso di tempo per un caffè, in casa c'era il cane al quale almeno non è stato fatto nulla. Hanno forzato la porta di ingresso e hanno tagliato lo sportello della cassaforte con il flessibile, fortunatamente all'interno non vi era molto, ma il danno comunque è importante'.Sul furto indagano i carabinieri ai quali ieri la vittima ha sporto denuncia.