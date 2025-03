Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino: 51 multe nel week end

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel week end la polizia locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara ha messo in campo un servizio straordinario di controllo dei territori di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino con l’impiego di tre pattuglie. Il bilancio dei controlli svolti nei quattro Comuni dell’Unione ha registrato 51 sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada, 1 provvedimento di sospensione breve della patente di guida e 1 denuncia a piede libero. Più precisamente:

9 sanzioni per guida con veicolo senza prescritta copertura assicurativa e contestuale sequestro del veicolo;

10 sanzioni per guida con veicolo senza prescritta visita periodica di revisione;

6 sanzioni poiché il conducente (o passeggero) veniva trovato circolare senza far uso delle prescritte cinture di sicurezza;

5 sanzioni poiché altrettanti veicoli, con categoria inquinante non conforme al Pair dettato dalla Regione Emilia Romagna, circolavano in area vietata da ordinanza sindacale;

2 sanzioni per utilizzo del cellulare durante la guida con contestuale ritiro della patente di guida;3 sanzioni perché altrettanti autocarri circolavano in area vietata a questa tipologia di veicolo;6 sanzioni per sosta in area riservata a veicoli con contrassegno disabili;3 sanzioni per sosta in area vietata ;4 sanzioni per superamento della linea longitudinale continua;1 sanzione per mancato uso del casco a bordo di monopattino;1 sanzione per circolazione in due persone a bordo di monopattino;1 sanzione perché il conducente di un veicolo non si fermava all’alt della pattuglia.A queste sanzioni si è aggiunto, inoltre, un provvedimento di sospensione breve di una patente di guida, contestato a seguito di sinistro stradale per omessa precedenza, della durata di 14 giorni, in quanto il conducente aveva un residuo di 9 punti sulla patente.

Infine una donna è stata deferita a piede libero all'Autorità Giudiziaria di Modena poiché per la terza volta è stata trovata alla guida di un veicolo, già oggetto di sequestro amministrativo, priva di patente di guida.Più precisamente la donna, all’atto del controllo in banca dati, è risultata essere già stata deferita sempre dal servizio di Polizia Locale dell’Unione del Sorbara per altre due volte (risalenti a marzo e dicembre 2024) nelle quali alla stessa era stata contesta la recidiva nella guida senza patente (perché già sanzionata amministrativamente una prima volta a dicembre 2023) con contestuale sequestro amministrativo del veicolo a bordo del quale viaggiava. Acquisti gli elementi di cui sopra, gli agenti di Polizia Locale le contestavano pertanto per la terza volta il reato di guida senza patente con la contestuale revoca della custodia del veicolo e il trasferimento dello stesso presso un deposito autorizzato per la successiva confisca. Nell’occasione alla stessa veniva, inoltre, elevato un verbale amministrativo per complessivi 1985 euro.