Bastiglia, cantiere ultimato: la scuola riapre il 14 settembre

In questi ultimi tre mesi l’Ufficio unico scuola, gli Uffici tecnici comunali e i responsabili alla sicurezza dei vari edifici scolastici, con il coordinamento del Dirigente scolastico e degli Amministratori locali, si sono attivati nella riorganizzazione degli spazi, compresi gli ingressi e le uscite, con interventi di edilizia leggera e sanificazione dei locali. Durante la prima settimana ogni scuola accoglierà gli alunni negli orari stabiliti dagli autonomi progetti di accoglienza, già comunicati alle famiglie, e proseguirà con gli orari degli anni precedenti. Per il servizio di pre e post scuola bisognerà attendere ancora qualche settimana: l’inizio sarà comunicato solo a seguito dell’emanazione delle linee guida da parte della Regione Emilia-Romagna.

