Bastiglia, ciccioli e salsiccia: in polisportiva va in scena 'la Maialata'

Sabato mattina alle 10 dimostrazione di cottura e pressura ciccioli e produzione della salsiccia

Sarà una due giorni all'insegna della tradizione culinaria emiliana quella che andrà in scena questo fine settimana a Bastiglia. Sabato 3 e domenica 4 dicembre, infatti, i locali della Polisportiva di Bastiglia in via don Minzoni 1 ospiteranno la 'Maialata'. Sabato mattina alle 10 dimostrazione di cottura e pressura ciccioli e produzione della salsiccia con vendita su prenotazione entro il 29 novembre.

Un evento al quale sono invitate le famiglie e i bambini per mostrare loro un momento tipico della tradizione modenese.



Domenica alle 12 pranzo in polisportiva tutto all'insegna della carne suina: ciccioli, coppa di testa e gnocco fritto come antipasto, a seguire gramigna al ragù di salame e carrello dei bollitti (zampetti, lingua, cotechino...).

Per prenotazioni 393.8295680. Il ricavato andrà a sostegno delle attività della Polivalente Forum Bastiglia e della associazione di volontariato Edera che unisce i familiari di persone con disabilità del distretto Sanitario 7 di Modena.





