Bastiglia, continui disservizi al bancomat dell'unica banca del paese

'L'unica banca in paese deve essere sensibile specie nei confronti di anziani e di chi è impossibilitato a recarsi altrove, per prelevare denaro contante, situazione incresciosa a prescindere e in particolare nel fine settimana. Il disagio, così come scritto allo sportello, ha un inizio e una fine, ma un disagio continuo che si ripete quotidianamente e per molti giorni, lo definirei diversamente: superficialità irrispettosa nei confronti dei cittadini o negligenza?''Le scuse della banca a poco servono - chiude Spica - il miglior modo per chiedere scusa è quello di non sbagliare. Faccio inoltre appello al sindaco di Bastiglia affinché possa intervenire nelle sedi e con i mezzi opportuni per porre fine a questa incresciosa situazione. Non posso certo appellarmi alla inesistente minoranza'.