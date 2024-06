‘Bastiglia, così il centrosinistra cambia dall’interno’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Aperitivo elettorale questa mattina al bar Twister per la lista che sostiene la ricandidatura a sindaco di Francesca Silvestri. 'Una lista nuova nei volti, frutto dell'ascolto e del coinvolgimento dei cittadini' - spiega la stessa Silvestri che dovrà sfidare la lista civica guidata da Giuseppe Vandelli che nei giorni scorsi si è presentata nella aula magna del Comune. Tra i punti programmatici della lista della Silvestri spiccano i temi della sicurezza idraulica, della sicurezza urbana e del welfare. Dal punto di visto delle opere la compagine civica vicina al centrosinistra propone la realizzazione di una caserma dei carabinieri sul territorio comunale, la creazione di un polo sanitario, venti posti in più al nido per l'infanzia, il rifacimento di via Marconi, la strada principale del paese, con la realizzazione della ciclabile, la riqualificazione del Municipio e una nuova palestra a servizio delle scuole.

In lista Elena Amaduzzi, Katia Centin, Laura Fontanili, l'ex sindaco Patrizia Gambi, Riccardo Goldoni, Davide Verrone, Marcello Mandrioli, Giulia Mennuti, Andrea Scapinelli, Gianluca Tedesco, Veronica Ventresca e Giuseppe Zanasi.