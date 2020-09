'Bastiglia, degrado e risse tra stranieri in centro'

'Diversi cittadini segnalano da tempo problemi di degrado urbano, immondizia lasciata in strada ed episodi serali di rissa nella zona di piazza Repubblica, in pieno centro a Bastiglia. L'amministrazione comunale quali azioni ha intenzione di intraprendere per arginare il ripetersi di tali episodi?' A porre la questione alla giunta e al sindaco di Bastiglia con una interrogazione presentata questa mattina è il'Questi episodi appaiono legati prevalentemente alla presenza di cittadini stranieri, di nazionalità diverse, che frequentano la zona e in particolare coloro che frequentano il market etnico - afferma Maffei -. E' evidente che i fenomeni di degrado urbano e i crimini vanno sempre stigmatizzati, indipendentemente dalla nazionalità di chi è protagonista, ma è pur vero che per arginare il fenomeno occorre conoscerlo senza preconcetti e attuando una fotografia reale dei fatti. Appurato dunque che in base ai dati 2019 dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio i cittadini stranieri residenti a Bastiglia sono il 13,6% del totale (273 maschi e 308 femmine) di cui 134 minori, vorrei sapere se la giunta è a conoscenza di quanti sono oggi realmente gli stranieri residenti a Bastiglia e la loro nazionalità. I dati dell’Osservatorio sono gli stessi di cui è a conoscenza l’amministrazione? Quanti risultano gli stranieri solo domiciliati in Paese e che vi hanno concretamente vissuto, in particolare durante il periodo di lockdown? Sono previsti controlli ad hoc sui locali etnici presenti sul territorio comunale? Che risultati hanno dati sinora le verifiche?'.