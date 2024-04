'Bastiglia: degrado in paese, ma il sindaco veleggia verso il terzo mandato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare è l’ex consigliere Antonio Spica.'Lo scorso anno con apposita ordinanza, non solo venne chiuso un passaggio privato a uso pubblico retrostante un condominio e che conduceva all’ex Conad, ma addirittura ne impose la messa in sicurezza e il ripristino dell’area, con un esborso di circa 10mila euro da parte di quei condomini. Ma nella stessa area è ubicata una scala in muratura che immette al “Parco del Sole” e che conduce alle scuole Mazzini, da tempo è chiusa () vietando il passaggio a genitori, bimbi e anziani causa insicurezza del manufatto, arrecando così disagio a chi utilizzava quel passaggio, persino uno dei due scivoli per disabili al momento non è agibile - afferma Spica -.

Non è diversa la situazione ormai datata del ciottolato antistante le attività commerciali in Piazza Repubblica: pur ben visibile dalla prospiciente sede municipale, si continua a tenerlo disfatto arrecando disagi e pericoli per l’incolumità pubblica a coloro che si recano alle attività; spero, ma dubito, che nessuno sia mai caduto, così come auspico che Francesca Silvestri non vinca qualche coppa dell’olio. Persino una via totalmente pubblica - via Tintori - dopo lavori effettuati, anche se non dal Comune probabilmente, resta in attesa di asfaltatura che, così come probabile pensare, saranno le carte da giocare sotto campagna elettorale?'



'Insomma - conclude Spica - il sindaco che ordina ripristini e rispetto mostrando i muscoli, sia la prima cittadina a ripristinare i luoghi, basta poco, un po' di senso civico. Dorma comunque sonni sereni Francesca Silvestri, ha saputo coltivare bene la minoranza con cui interfacciarsi, ancor meglio di certe regie mirandolesi. Ma d’altronde succede anche nella vicina Bomporto dove, in una sorta di compromesso, come appreso dal locale giornalino, c’è chi fra la minoranza ha votato l’aumento delle imposte. Perché si sa, il conducente non va disturbato'.