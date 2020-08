Bastiglia, differenziata con tessera? Cassonetti colmi e rifiuti in strada

Ancora segnalazioni di rifiuti abbandonati ai lati dei cassonetti della raccolta differenziata a Bastiglia. Hera da un paio di anni ha imposto ai cittadini, in accordo col Comune, la raccolta rifiuti attraverso la tessera personale: in pratica per gettare l'immondizia differenziata occorre scorrere la carta smeraldo e, in base all'apertura, del cassonetto dell'indifferenziato aumenta il costo della bolletta.Eppure non capita di rado che i cassonetti siano colmi e l'immondizia risulti ammassata in strada. Questa mattina è successo proprio dietro al municipio. Un disservizio che lascia un pessimo biglietto da visita per un Comune che, ricordiamo, è il più vicino in linea d'aria all'inceneritore di via Cavazza, un impianto attivo 350 giorni all'anno e che brucia 240mila tonnellate di immondizia indifferenziata all'anno, indipendentemente dalla raccolta differenziata fatta da ogni ligio cittadino. Infatti, ricordiamo, per raggiungere le 240mila tonnellate, la quota residua di indifferenziato non proveniente dal modenese viene importata d Hera da fuori provincia, con buona pace delle azioni virtuose di ciascuno.