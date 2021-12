Bastiglia, ecco il 'nuovo' Museo della civiltà contadina

E' stato presentato questa mattina il nuovo allestimento del Museo della civiltà contadina di Bastiglia, che inaugura sabato. Un nuova progettazione museografica, realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Modena, che punta a coinvolgere il visitatore non solo attraverso il patrimonio di oggetti, ma anche con un altrettanto ricco apparato di fotografie e audiovisivi.Istituito dal Comune di Bastiglia nel 1977, nel 2012 l’edificio storico sede del Museo è stato danneggiato dal sisma e nel 2014 dalla alluvione. I lavori di ripristino dell’edificio si sono conclusi con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che ha devoluto a Bastiglia 500mila euro provenienti dagli sms solidali, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che ha contribuito con 70mila euro.La Regione nel 2018 ha inoltre contribuito al recupero dei beni museali, con un finanziamento di 101.

040 euro per i danni post alluvione, che si sommano alle donazioni ricevute dal Comune di Fiorano e ad altri fondi messi a disposizione dell’amministrazione comunale per 35mila euro complessivi. E ancora: poco prima del sisma il Museo era stato riqualificato dalla allora giunta sel sindaco Sandro Fogli con un investimento di 160mila euro. Complessivamente dunque in 6 anni sul Museo di Bastiglia sono stati investiti 865mila euro. Da considerare comunque che una parte dei 2000 reperti sono andati distrutti con l'alluvione.“Sabato sarà un giorno di festa per il nostro paese. – ha commentato il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri – È con grande soddisfazione che riconsegniamo il Museo alla nostra comunità, nella certezza che recuperare le nostre origini possa rappresentare una grande ricchezza di questi tempi. Troverete un museo completamente rinnovato, perché la nostra storia non rinunci alla modernità e possa così ricongiungerci a un futuro che non vuole e non può dimenticare le sue radici”.“Un importante e impegnativo lavoro di progettazione museografica quello degli ultimi due anni, volto a restituire al paese un nuovo Museo, attuale e moderno, con oggetti restaurati messi in risalto grazie ad una spiccata multimedialità, e la presenza di una Sala Polifunzionale che renderà il Museo luogo di aggregazione, vivo e frequentato” - afferma l’assessore alla Cultura Elena Amaduzzi.Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche Giorgio Cervetti, che ha curato insieme a Stefano Bulgarelli il nuovo allestimento e Francesca Piccinini, direttrice del Museo Civico di Modena. “Siamo lieti di avere collaborato a un'esperienza che ci ha permesso di sperimentare sul campo le problematiche e le opportunità della conservazione e valorizzazione di beni demoantropologici rappresentativi di una più vasta area, corrispondente alla medio-bassa pianura modenese - ha detto la Piccinini -. Questa collaborazione si è avvalsa di esperienza e competenze del Museo Civico che possiede tra le sue collezioni la Raccolta della vita contadina depositata a Villa Sorra che attende di essere valorizzata”.Sabato 4 dicembre ci sarà l'inaugurazione, alla quale interverranno anche Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, e Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena. Dopo il taglio del nastro saranno organizzate visite guidate gratuite al Museo nella giornata di sabato 4 dalle 15 alle 18 sia e domenica 5 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, per partecipare è necessario prenotare al numero 059-800912 ed essere muniti di mascherina e Green Pass.