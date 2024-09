Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il problema è iniziato un mese fa, esattamente il 27 agosto. Da allora i residenti hanno fatto decise di chiamate al numero verde Aimag, ma inutilmente. E' stato segnalata la rottura della tubazione anche all'ufficio tecnico del Comune, ma senza alcun esito.Dopo 3 settimane, l'11 settembre, un tecnico Aimag si è in effetti presentato per un sopralluogo assicurando che sarebbero intervenuti l'indomani o il giorno successivo. Ma la promessa non è stata mantenuta. 'Oggi è il 24 e l'acqua, bene prezioso ed esauribile, continua a sgorgare inutilmente creando disagi agli abitanti della strada' - afferma una residente.