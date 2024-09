Bastiglia, Festa della zucca: con l'orto didattico rivive la tradizione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla presenza del vicesindaco Patrizia Gambi, genitori e ragazzi hanno partecipato alle iniziative e allo spettacolo 'Bruco goloso a caccia di leccornie'.Il Progetto Piantala pensato per contrastare il fenomeno del bullismo, è sorto due anni fa in una parcella di terreno situata all'inizio di via Dell'Artigianato e concessa in comodato d'uso all'Associazione stessa da parte dell'Amministrazione Comunale di Bastiglia. L'orto è stato suddiviso in tre parti: una a coltivazione di erbe aromatiche ed officinali, una parte alla coltivazione degli ortaggi di stagione ed infine una terza a 'giardino delle farfalle'.

Il Progetto, rivolto agli alunni delle scuole materne e Primaria del Comune di Bastiglia e agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Bomporto, si propone di aiutare i ragazzi a conoscere e salvaguardare le biodiversità colturali e culturali proprie del territorio in cui vivono (tradizioni, usi ed espressioni delle generazioni passate). Lavorando nell'orto essi saranno affiancati da volontari del WWF e della Associazione La Clessidra, alcuni dei quali sono da anni impegnati nella cura e manutenzione di un campo catalogo di erbe officinali e antichi frutti a Nonantola. L'orto didattico Piantala è un luogo dove i ragazzi avranno la possibilità di mettere concretamente le mani e i piedi nella terra per toccarla e recuperare la cultura degli anziani: quel saper fare e fare insieme che negli anni è andato scemando.