Bastiglia, Giorno della Memoria: domani proiezione 'La verità negata'

Nella ricorrenza del Giorno della Memoria, il Comune di Bastiglia insieme all’Istituto Storico di Modena propone il film “La verità negata” del regista Mick Jackson, tratto dal libro “History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier” di Deborah Lipstadt.

La proiezione, ad ingresso gratuito, avrà luogo domani (mercoledì) alle 20.30 nella sala “I Cento Passi” e vedrà la partecipazione di Francesca Negri dell’Istituto Storico di Modena, che guiderà la riflessione al termine della pellicola.

Il film tratta il tema del negazionismo e racconta la battaglia legale della storica statunitense Deborah Lipstadt, costretta a difendersi dall’accusa di diffamazione lanciata dallo scrittore britannico negazionista David Irving.