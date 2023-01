Bastiglia, Giorno della Memoria tra film e momenti di riflessione

Domenica iniziativa alla Sala Centopassi promossa in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena

Il viaggio di una giovane ragazza nei luoghi della memoria, il Diario di Anna Frank letto dalla grande attrice Helen Mirren, le testimonianze di cinque donne sopravvissute ai campi di concentramento nazisti.

Sono queste le storie che si intrecciano nel docufilm “Anna Frank. Vite Parallele”, diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto, che sarà proiettato domenica 29 gennaio alle 17 in Sala Centopassi a Bastiglia, in occasione del Giorno della Memoria.



Al termine della proiezione, è previsto un incontro guidato da Francesca Negri dell’Istituto Storico di Modena, un momento per riflettere sulla Shoah e sull’insensato progetto di sterminio che ha causato milioni di vittime, rappresentando uno dei momenti più tragici della storia contemporanea.

L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è organizzata dall’Amministrazione comunale di Bastiglia in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena.





