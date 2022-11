Bastiglia, giornata contro violenza sulle donne: presidio polizia locale

E domani sera (venerdì) alle 20.30 nella Sala Centopassi di Bastiglia si terrà la serata di riflessione 'Tutto questo ci riguarda da vicino'

Iniziativa itinerante della polizia locale dell'Unione del Sorbara in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questa mattina punto informativo in piazza a Bastiglia, in occasione del mercato del giovedì, alla presenza del vicesindaco Manuela Rossi, e a Bomporto e Nonantola, mentre sabato il gazebo sarà a Ravarino.



Ai cittadini viene consegnato materiale informativo per contrastare la piaga della violenza sulle donne. Nell'Unione del Sorbara è attivo un numero di emergenza attivo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30 al quale rivolgersi per segnalare episodi di violenza (800277911) e uno sportello ad hoc (3715361136).



Domani sera (venerdì) alle 20.30 nella Sala Centopassi di Bastiglia si terrà inoltre la serata di riflessione 'Tutto questo ci riguarda da vicino': letture e monologhi promossi dall'associazione ricreativa e culturale La Clessidra con la collaborazione musciale di Eleonora Venuti e Claudio Carrabino.





