I premi sono stati consegnati giovedì 12 ottobre nella Sala 20 Maggio 2012 della Terza Torre della Regione Emilia-Romagna dall’assessore regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni.'È con grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri che ha ritirato il premio a Bologna – che ho ritirato il premio 'agenda digitale' riconosciuto al nostro comune. Siamo una piccola comunità che si è saputa distinguere e di questo possiamo essere orgogliosi. Continueremo ad investire affinché le nuove tecnologie siano messe a disposizione dei nostri cittadini, per servizi sempre più efficienti'.Il livello di digitalizzazione di un territorio viene misurato usando un indice chiamato DESIER (Digital economy and society index Emilia-Romagna), appositamente elaborato per monitorare l'avanzamento della transizione digitale e individuare settori prioritari di intervento, promuovendo pratiche virtuose che siano d’esempio per altri.In Emilia-Romagna sono 30 in tutto i Comuni e 4 le Unioni che hanno ricevuto il Premio Agenda Digitale 2023, assegnato agli enti locali con i punteggi migliori nelle categorie connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici online. In provincia di Modena, oltre al capoluogo, hanno ottenuto l'importante riconoscimento, insieme a Bastiglia, anche Cavezzo e Mirandola.Bastiglia rientra tra i 27 Comuni e Unioni che sono stati premiati, in particolare, per la maggiore ‘crescita’ digitale ottenuta in un anno, rispetto ai valori già raggiunti nel 2022.Nella foto, il sindaco Francesca Silvestri riceve il premio dall'assessora regionale Paola Salomoni