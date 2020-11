Bastiglia, il coraggio di aprire un negozio in piena pandemia

I piccoli negozi e la 'resilienza' di fronte all'emergenza Covid. E' questa la lezione che arriva da Francesca Martinelli che, a seguito del lockdown dei mesi scorsi e delle nuove restrizioni che hanno pesantemente ridimensionato molte attività commerciali, ha deciso di non perdersi d'animo e di avviare una piccola trasformazione del suo negozio, “Passioni”. Non solo: Francesca ha anche trasferito la propria attività a Bastiglia. “I piccoli Comuni negli ultimi decenni hanno sofferto moltissimo a causa del progressivo spopolamento e della fuga dei giovani – spiega Francesca -. Una situazione complicata ulteriormente dall'emergenza Covid. Aprire un negozio in una realtà così piccola è anche un modo per cercare di invertire la tendenza e portare nuovi servizi ed opportunità alle persone che ancora abitano in queste zone”.L'imprenditrice ha anche deciso di ampliare l'offerta del proprio negozio per meglio rispondere alle nuove esigenze che hanno fatto seguito alla pandemia. “In precedenza ci occupavamo esclusivamente di matrimoni, e quindi di bomboniere, fiori e tutto ciò che poteva riguardare l'allestimento della cerimonia. Con il Coronavirus, tuttavia, moltissime nozze sono state rinviate al 2021 e questo ci ha spinto a rinnovarci. Ci siamo così aperti all'abbigliamento per bambini dai 0 ai 3 anni ma anche all'oggettistica per la casa fino ad arrivare ai prodotti biologici, come vini e tisane non reperibili nei grandi discount, fino ad arrivare ai detersivi naturali”.