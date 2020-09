'Bastiglia, il degrado avanza: cosa pensa di fare la giunta?'

'Da ormai mesi i Bastigliesi assistono ad una giunta immobile sul degrado che quotidianamente investe le aree pubbliche in paese, specialmente nelle ore serali. Eppure, le amministrazioni a guida Pd, si son prodigate in ordinanze contro il degrado ed hanno installato telecamere (sebbene non sia chiaro se siano già funzionanti) proprio per un maggior controllo e come deterrente per gli atteggiamenti incivili. Tuttavia, visti i risultati, tutto si è dimostrato vano così come pure il controllo di vicinato: come pensano di intervenire dunque sindaco e giunta?' A parlare è l'esponente di Fratelli d'Italia a Bastiglia Antonio Spica. Parole che arrivano dopo il Consiglio comunale di ieri durante il quale la giunta ha replicato all'interrogazione ( qui l'articolo ) del consigliere Maffei sul medesimo tema.'Inoltre, anche i divieti di assembramento causa Covid sembrano disattesi. Infatti, non vuole certo essere una discriminazione fra etnie, ma i bastigliesi si chiedono come mai nelle aree antistanti le attività gestite da connazionali questo non accada - aggiunge Spica -. In attesa della stagione invernale che si adopererà come “coprifuoco” naturale, sarebbe auspicabile una passeggiata serale del sindaco e della giunta affinchè possano anche loro toccare con mano: d’altronde le ronde con giubba rossa a Modena furono istituite proprio dal Pd'.