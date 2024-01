Bastiglia, il Nido si amplia: accoglierà 35 bimbi rispetto agli attuali 24

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad ospitare la nuova sezione è il Nido La Locomotiva in via Tintori, oggetto di un importante intervento di riqualificazione degli impianti finanziato dalla Fondazione di Modena e dal Comune di Bastiglia. I lavori hanno consentito, in base alle normative regionali, di accogliere ora fino a 35 bambini, 11 in più rispetto ai 24 di prima.A rendere possibile l'incremento di posti disponibili, dal punto di vista della loro gestione, anche il finanziamento concesso all'Unione dei Comuni del Sorbara dalla Regione Emilia-Romagna, al quale le singole amministrazioni comunali hanno aggiunto risorse proprie riuscendo così ad ampliare l'offerta per la fascia 0-3 anni.'Grazie a questa seconda sezione al Nido d'Infanzia - commenta il vicesindaco Manuela Rossi- potremo dare una risposta alla quasi totalità delle famiglie che erano in lista d'attesa.

È un importante passo avanti per un servizio sempre più richiesto, riconosciuto come fondamentale per lo sviluppo del bambino e come risorsa per una miglior conciliazione vita-lavoro'.



La gestione del Nido è affidata alla Cooperativa sociale Gulliver.

Sabato 20 gennaio la giornata, in via Tintori 26 a Bastiglia, si apre alle 10 con gli interventi delle autorità locali e dell'assessore regionale al Welfare Igor Taruffi. Dopo il taglio del nastro, è previsto un rinfresco e il programma inaugurale prosegue con “Nido Aperto” per visitare il servizio e gli spazi dove sarà allestita una mostra fotografica sulle attività del nido. Previsti, in mattinata, anche due laboratori esperienziali dedicati alle bambine e ai bambini presenti.