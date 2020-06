Bastiglia in lutto, scomparsa la titolare della storica edicola

La sua edicola e ferramenta in pieno centro a Bastiglia è da sempre un punto di riferimento per l'intero paese. Sono tanti i bastigliesi che piangono la scomparsa di Etna Aragone, titolare dello storico negozio di piazza Repubblica, i cui funerali si sono tenuti questa mattina. La 74enne edicolante e commerciante ha continuato ad essere presente in negozio fino agli ultimi giorni di malattia con la solita gentilezza. Lascia il marito Gardino, i tre nipotini e le figlie Francesca e Cristina che continueranno, insieme, l'attività iniziata dalla loro mamma e ancor prima dai loro nonni.